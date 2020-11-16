В Екатеринбурге отреставрируют памятник архитектуры «Дом Маклецкого»

Фото: dom-makletskogo.ru

Управление охраны объектов культурного наследия Свердловской области опубликовало проектную документацию по реставрации памятника архитектуры «Дом Маклецкого» на Тургенева 15, где сейчас располагается Центр городских практик. Само здание находится в управлении Музея истории Екатеринбурга (МИЕ).

Как рассказал директор МИЕ, восстановление памятника архитектуры заложено в программу «Екатеринбург 300». Планируется, что на реконструкцию потратят 75 миллионов рублей. Но эта сумма пока предварительная, так как бюджетные средства пока не утверждены. Согласно документу, опубликованному в Управлении охраны объектов культурного наследия, эксперты пришли к выводу, что здание имеет многочисленные дефекты.

- В здании запланирован достаточно большой объем работ. Тотальной замены перекрытий не планировалось тотальной, но запланирован снос исторических перегородок, расширение проемов. То есть будет изменение конфигурации помещения. Планируется реконструкция лепнины, дверей, окон, полов, каминов. Много работ инженерного плана – нужно менять полностью всю систему проводки. Сейчас она там медная. Ставить систему приточно-вытяжной вентиляции, - объяснил Сергей Каменский «КП-Екатеринбург».

Также директор МИЕ рассказал, что сейчас рассматривается три варианта, что будет в «Доме Маклецкого» после реконструкции. Первый – останется то, что есть, но с развитием концепции. Второй – это фондохранилище. И третий – выставочное пространство.

- Все три варианта рассматриваются. Будет понятно ближе к 2022 году, когда будет понятно, какие есть ресурсы. По поводу того, что там будет – это зависит от общего контекста. Планируется, что нам выделят еще одно здание, где будет большой ресурсный центр развития креативных индустрий, городских сообществ и прочее. Вполне возможно, что Центр городских практик либо на время ремонта, либо вообще переместиться в него, потому что пространство будет больше и лучше, - отметил Сергей Каменский.

По словам директора Музея истории Екатеринбурга, если планы не изменятся, то в 2022 году реконструкция начнется и в 2022-2023 закончится.

Как указано на сайте Центра городских практик, с конца 1940-х Дом Маклецкого занимала Детская городская больница №10. Вплоть до 2016 - поликлиническое отделение. Музею истории Екатеринбурга в оперативное управление здание было передано два года назад. На сегодняшний день сохранился главный двухэтажный дом усадьбы, надстроенный на два этажа в 1934 году.