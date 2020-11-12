Из Екатеринбурге за ночь вывезли 650 тонн снега

Пока екатеринбуржцы спали, рабочие убирали с дорог снег и боролись с гололедом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге уже несколько дней на столбиках термометров держится минусовая температура и идет снег. Дорожные службы круглосуточно очищают дороги и обрабатывают их противогололедным материалом. Так за прошедшую ночь с улиц Екатеринбурга вывезено более 650 тонн снега. Чтобы водители не «катались», рабочие использовали для обработки дорожного покрытия 118 тонн противогололедного материала. Тротуары посыпали 47 тоннами мелкофракционного щебня. Всего ночью на улицах уральской столицы работали более 165 единиц техники и около 80 дорожных рабочих.

Напомним, что екатеринбуржцев и всех свердловчан ждет резкое похолодание. На наш регион надвигается циклон, идущий с полуострова Ямал. Он пройдет по территории Зауралья, принесет с собой снег, также добавит холодного арктического воздуха. Температура ощутимо понизится: 14-16 ноября ожидается похолодание до минус 18 градусов.