В Свердловской области ожидается резкое похолодание

Циклон пройдёт по территории Зауралья Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Свердловскую область надвигается циклон, идущий с полуострова Ямал. Он пройдет по территории Зауралья и принесет с собой снег, также добавит холодного арктического воздуха. Температура, которая в последние дни выше нормы, ощутимо понизится: 14-16 ноября ожидается похолодание до -18°.

Отметим, что температура воздуха в первой декаде ноября оставалась повышенной и превысила норму на 4-5°. Средний показатель +1,-1°. В последние дни началось активное понижение температуры. С небольшим отставанием от средних сроков снег лег почти на всей территории Среднего и Южного Урала. Высота снежного покрова сегодня утром на территории Свердловской области и Пермского края по стационарным наблюдениям на метеоплощадке была 4-11 см, в горах до 15 см.