На месте бывшей нефтебазы в Екатеринбурге планируют построить жилой комплекс

Фото: «Страна-Девелопмент»

Тюменская компания «Страна-Девелопмент» планирует застроить территорию на Сибирском тракте в Екатеринбурге, где раньше находилась нефтебаза. На сайте застройщика проект опубликован как будущий. Пока есть данные о том, что это будет жилой комплекс на площади 93 тысячи квадратных метров. Строительство может начаться уже в 2021 году. В мэрии подтвердили, что предоставили право на разработку проекта планировки и проекта межевания территории.

- Постановлением Администрации города Екатеринбурга предоставлено право на разработку проекта планировки и проекта межевания территории а границах кадастрового квартала 66:41:0603016 ООО «Городок». На сегодняшний день, документация по планировке территории в полном объёме в адрес Главархитектуры не поступала, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге в поселке Рудный неподалеку от захоронений сибирской язвы собираются возвести коттеджный поселок. Проект уже вынесли на общественные обсуждения.