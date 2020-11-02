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Недвижимость

В Екатеринбурге могут возвести коттеджный поселок рядом с сибиреязвенным могильником

Дома построят на окраине уральской столицы
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Дома могут появиться рядом с опасным захоронением

Дома могут появиться рядом с опасным захоронением

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге мэрия представила на общественные обсуждения проект межевания территории, которая расположена в границах переулка Опалового – переулка Рудногорского – второй Жилой улицы и 121-го Уктусского квартала рядом с Нижнеисетским лесопарком в микрорайоне Рудный на южной окраине Екатеринбурга.

В документации проекта на официальном портале администрации уральской столицы указано, что здесь, рядом со скотомогильником, планируется построить целый коттеджный поселок.

На этом месте в настоящее время нет ограничений на возведение жилых домов.

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