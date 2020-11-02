Замглавы Краснотурьинска заболел коронавирусом

Фото: сайт администрации Краснотурьинска

Замглавы Краснотурьинска Александр Катаев заболел коронавирусом. Чиновник опубликовал скан положительного теста на COVID-19, сделанный в лаборатории Invitro, на своей странице в Instagram.

- Как-то так...Всем моим «контактам» на заметку и для самоконтроля состояния, - написал Александр Катаев.

Напомним, что сегодня в гордуме Екатеринбурга сообщили, что среди депутатов выявили несколько случаев COVID-19. Из-за этого большинство сотрудников перевели на удаленку, а заседания перенесли на неопределенный срок.