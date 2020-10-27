Сколько коек для ковидных больных есть в запасе в Свердловской области: отвечает заместитель губернатора

В больницах есть запас коек для коронавирусных больных
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На случай вспышки коронавирусной инфекции в больницах Екатеринбурга и Свердловской области сохраняется резерв в 1500 коек для пациентов. Об этом заявил заместитель губернатора региона Павел Креков.
Ежедневно на Среднем Урале фиксируется небольшая динамика по приросту заболевших COVID-19. Пока вспышек не было, но на всякий случай в больницах есть резерв коек.
- Сейчас преобладают больные средней степени тяжести. Мы перешагнули планку в 20 тысяч тестов ежедневно по коронавирусу, - отметил Павел Креков.
Также заместитель губернатора Свердловской области подчеркнул, что регион подошел к пику второй волны пандемии. Последующий спад зависит от того, как жители Среднего Урала будут соблюдать меры предосторожности.
Динамика распространения коронавируса на Урале
Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА
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