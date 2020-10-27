Все школы Свердловской области продлили каникулы еще на неделю

Школьникам продлили каникулы еще на неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все школы Свердловской области согласились продлить осенние каникулы в 2020 году еще на одну неделю в связи со второй волной пандемии коронавируса. Ранее такую рекомендацию дал губернатор Евгений Куйвашев.

- Тех, кто отказался продлевать каникулы еще на неделю, нет. Все приняли решение последовать этой рекомендации, - заявил на брифинге оперативного штаба региона заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Многие школьники в каникулы проводят время в торговых центрах, что небезопасно. Поэтому Павел Креков дал настоятельный совет родителям детей следить за ними.

- Все-таки торговые центры, это место для совершения покупок. Есть там зоны отдыха, но, думаю, стоит воздержаться от их посещения в этот период, - подчеркнул заместитель губернатора свердловской области.

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