В Екатеринбурге сайт мэрии не работал из-за хакерской атаки

Сайт мэрии не работал меньше часа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сайт мэрии не работал из-за DDoS-атаки. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе администрации города. Хакерская атака на официальный портал произошла вчера вечером. По данным мэрии пользователи не могли зайти на сайт не больше 20 минут между 17 и 18 часами. В ситуацию сразу же вмешались специалисты. Сегодня сайт мэрии работает без перебоев.

Напомним, в августе хакерской атаке подвергся региональный онкологический центр в Екатеринбурге. Вредоносная программа зашифровала порядка 400 исследований. Работы по восстановлению данных начались уже через 10 минут после атаки. К 1 сентября большинство зараженных данных восстановлено, а сама лабораторная информационная система восстановлена в полном объеме.