Свердловский минздрав подтвердил хакерскую атаку на онкоцентр

Большую часть зараженных сведений удалось восстановить Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Министерстве здравоохранения Свердловской области подтвердили хакерскую атаку на региональный онкологический центр, расположенный в Екатеринбурге.

Криминальный инцидент произошел 21 августа, после чего вредоносная программа зашифровала порядка 400 исследований. Работы по восстановлению данных начались уже через 10 минут после атаки.

Сегодня большинство зараженных данных восстановлено, а сама лабораторная информационная система восстановлена в полном объеме. Об этом в минздраве рассказали ИА «Уральский меридиан».

Также в региональном профильном ведомстве отметили, что все результаты исследований дублируются на бумажных носителях, поэтому все данные удалось сохранить.