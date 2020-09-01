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Свердловский минздрав подтвердил хакерскую атаку на онкоцентр

Злоумышленники зашифровали около 400 исследований
Лев ИстоминЛев ИстоминЛевИстомин
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Большую часть зараженных сведений удалось восстановить

Большую часть зараженных сведений удалось восстановить

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Министерстве здравоохранения Свердловской области подтвердили хакерскую атаку на региональный онкологический центр, расположенный в Екатеринбурге.

Криминальный инцидент произошел 21 августа, после чего вредоносная программа зашифровала порядка 400 исследований. Работы по восстановлению данных начались уже через 10 минут после атаки.

Сегодня большинство зараженных данных восстановлено, а сама лабораторная информационная система восстановлена в полном объеме. Об этом в минздраве рассказали ИА «Уральский меридиан».

Также в региональном профильном ведомстве отметили, что все результаты исследований дублируются на бумажных носителях, поэтому все данные удалось сохранить.