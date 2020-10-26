В Березовском коммунальщик, загрязнивший экологию на 108 миллионов, получил штраф в 300 тысяч рублей

Мусор несколько лет сваливали незаконно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 26 октября, Березовский городской суд вынес приговор 46-летнему директору управляющей компании «Гор Свет» Эдуарду Топорищеву, предприятие которого три года загрязняло экологию уральского города.

На суде было установлено, что на протяжении трех лет с 2015 по 2018 год Топорищев размещал рядом с поселком Красногвардейский под Березовским отходы от сноса зданий, илы с очистных сооружений, хотя эта территория для отходов не предназначена.

В итоге почва оказалась загрязнена нефтепродуктами, серой, свинцом, мышьяком и другими элементами, концентрация которых превысила норму в 15-20 раз. Общий ущерб от незаконной деятельности Топорищева составил 108 миллионов рублей.

Однако штраф, который суд назначил нерадивому коммунальщику, в итоге составил всего 300 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.