В Нижнем Тагиле у входа в кафе нашли ручную гранату

Фото: предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Свердловской области Фото: Юлия СТАЛИНА

У кафе «Девичья башня» в Нижнем Тагиле в субботу, 24 октября, весь день работали взрывотехники. ОМОН Росгвардии оцепили территорию и несколько часов обследовали подозрительный предмет.

По данным ведомства, в дежурную часть сообщили, что у входа в заведение лежит граната.

- В результате первичного обследования специалистами установлено, что предмет является ручной осколочной гранатой Ф-1 с вкрученным запалом и отстреленной скобой, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области. - Для детальной идентификации предмета было принято решение перенести дальнейшие действия до наступления светлого времени суток. Подозрительную находку накрыли средством локализации взрыва - изделием «Фонтан» для недопущения неконтролируемого взрыва.

Затем во время дальнейшего осмотра взрывотехники установили, что боеприпас оказался учебным без соответствующих маркировок.

Сейчас полиция ищет тех, кто эту гранату оставил у входа в кафе.