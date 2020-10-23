Уральцы оказалось самыми активными пользователями полезного интернета

Старшее поколение вот уже несколько лет активно осваивает Интернет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В период пандемии коронавируса интернет-трафик в пересчете на одного пользователя в возрасте от 50 до 65 лет в Екатеринбурге вырос на 36,3%. Это лучший показатель среди российских городов-миллионников. Также в пятерку лидеров вошли Челябинск, Санкт-Петербург, Пермь и Воронеж.

Если сравнивать объем потребления интернет-трафика среди людей почтенного возраста с 2019 годом, то в нынешнем году он вырос на 129%. Такие данные выяснила в ходе исследования проектная лаборатория Young Old.

По словам председателя Законодательного собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной, в регионе в период пандемии продолжается реализация проекта «Старшее поколение», в том числе по линии компьютерной грамотности.

- Результаты исследования показали, что активнее всего осваивают возможности Интернета уральцы. Лидером среди городов с населением более миллиона человек стал Екатеринбург, - рассказывает Людмила Бабушкина.

По ее словам, люди почтенного возраста пользуются мессенджерами, приложениями для видеозвонков и социальными сетями.

- С начала 2020 года в региональных Школах пожилого возраста по разным направлениям, включая владение навыками пользования персональным компьютером и ресурсами интернета, прошли обучение порядка 42 тысяч граждан, - подчеркнула Людмила Бабушкина.