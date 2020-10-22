В Екатеринбурге будут судить пьяного водителя, насмерть сбившего байкера

Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

В Екатеринбурге под суд отправили жителя Сысертского района, который летом этого года, в июле, насмерть сбил байкера. В ночь с 11 на 12 июля мужчина сидел за рулем Mercedes. Прав у него не было, он влетел на перекресток на красный свет, когда мимо проезжал 35-летний байкер.

В итоге, водитель мотоцикла получил жуткие травмы, от которых погиб на месте. Прибывшие медики не сумели спасти ему жизнь.

- Байкер около 15 лет состоял в мотоклубе и имел значительный опыт управления мотоциклом, - заметили в пресс-службе региональной прокуратуры. – Из показаний свидетелей следует, что очевидцы и другие мотоциклисты до приезда сотрудников ГИБДД ходили по пятам за обвиняемым и его знакомым, не давая им скрыться с места ДТП.

Водитель-виновник был пьян, но не признался в этом. При даче показания он объяснил, что до аварии находился на водоеме со знакомым, где они распивали алкоголь.

На мужчину завели уголовное дело и направили в суд Екатеринбурга. Максимальное наказание, которое ему грозит, - до 12 лет.