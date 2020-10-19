Жителя Красноуральска за новогодний угон иномарки лишили свободы на два года

Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноуральске на скамье подсудимых оказался местный житель, обвинявшийся в угоне машины, который он совершил во время праздника – Нового года.

- 31 декабря 2019 года, он находился в квартире с братом, сестрой и ее сожителем – потерпевшим, собираясь в близком кругу встретить Новый год, - уточняют в прокуратуре Свердловской области. - Далее между братьями возникла ссора.

Сожитель сделал двум братьям замечание. В итоге подсудимый, зная где сожитель сестры хранит ключи от иномарки «Hyundai Accent», взял их и поехал кататься на его машине по улицам. Вскоре его задержали сотрудники полиции. При этом за месяц до того его уже судили за кражу мопеда с автостоянки. Тогда его приговорили к году исправительных работ.

- Красноуральский городской суд по совокупности приговоров назначил подсудимому наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - уточняют в ведомстве.