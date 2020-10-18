В Екатеринбурге прошел благотварительный концерт в поддержку тяжелобольного малыша, за судьбой которого следит Андрей Макаревич

Трехмесячный малыш страдает от спинально мышечной атрофии. Фото: Instagram mishkawinsma

В Екатеринбурге 17 октября состоялся благотворительный концерт в поддержку маленького Миши Бахтина. У ребенка редкое заболевание – спинальная мышечная атрофия. Для лечения требуется уникальный в своем роде препарат «Золгенсма», заветный укол стоит порядка 160 миллионов рублей.

На данный момент мишиной семье удалось собрать более 41 миллиона. В ходе вчерашнего концерта удалось собрать еще 44 тысячи рублей. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала одна из организаторов концерта Татьяна Бердус.

Одним из первых внимание к судьбе Миши Бахтина начал привлекать бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Позже музыкант Андрей Макаревич записал видеообращение в поддержку малыша.