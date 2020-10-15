Убийца главы киргизской диаспоры получил 8 лет тюрьмы

Бизнесмена застрелили под окнами жилого дома на Уралмаше. Фото: предоставлено семьей убитого

Орджоникидзевский суд Екатеринбурга вынес приговор одному из убийц бывшего главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова. Речь идет об Зарылбеке Эгембердиеве. Его двое подельников до сих пор не пойманы.

Приговор был вынесен в конце октября, но адвокат осужденного уже подал апелляцию в Свердловский областной суд.

- Эгембердиев признан виновным в разбое, совершенном группой людей в особо крупном размере. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с последующим ограничением свободы на срок один год, - сообщила «КП» помощник судьи Эльвира Хусаенова.

Кроме этого с Зарылбека Эгембердиевеа взыщут 4 миллиона рублей в пользу семьи убитого бизнесмена, а также 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Напомним, что трое грабителей устроили налет на Камчыбека Каримова у его дома на Уралмаше. Предпрениматель возвращался с «Таганского ряда» с сумкой с деньгами. В общей сложности нападавшие забрали 2 миллиона рублей.