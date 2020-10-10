В Екатеринбурге выбрали победителя, который установит на Плотинке горельеф

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Администрация Екатеринбурга и конкурсная комиссии выбрали победителя, который разработает и установит горельеф в Историческом сквере в Екатеринбурге. Им стал Константин Грюнберг.

- Победитель представил видение горельефа для реализации на плотине Городского пруда в качестве продолжения существующей композиции, - рассказал начальник отдела дизайна городской среды Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Дмитрий Фогель.

На конкурс прислали семь проектов из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. Работа победителя должна быть выполнена к 300-летию столицы Урала.