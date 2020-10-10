Ковидных больных из Нижнего Тагила стали направлять в Серов

В регионе развернули дополнительные койки для заболевших COVID-19 Фото: Иван МАКЕЕВ

В Свердловской области вновь начался рост статистики по коронавирусу. По такому случаю региональный минздрав распорядился выделить дополнительные койки для больных COVID-19. И пока в Екатеринбурге заболевших госпитализируют в местные больницы, в Нижнем Тагиле их начали отвозить в соседний город – в Серов.

- Со вчерашнего дня привозят пациентов из Нижнего Тагила. Как я понял, у вас мест нет, а у нас недавно почти сто коек открылись, - рассказал TagilCity пресс-секретарь Серовской ГБ Олег Романов.

Напомним, в регионе развернули 1757 дополнительных коек для ковидных больных. В список городов, где медучреждения должны перепрофилировать, входят Екатеринбург, Нижний Тагил и также Серов. Всего в регионе уже больше 30,7 тысяч зараженных с начала пандемии. Больше половины поправились.