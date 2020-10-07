На Урале готовят дополнительные койки для пациентов с COVID-19, пневмониями и тяжелыми ОРВИ

До девятого октября областной Минздрав планирует развернуть 1 756 коек в медучреждениях региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области мобилизуют систему здравоохранения из-за пандемии коронавируса и сезона ОРВИ. Как отметили в оперштабе, одной из основных задач сейчас является подготовка больниц региона к возможному увеличению количества пациентов.

- Мы развернули и еще развернем дополнительное количество коек при одном условии. Мы сохраняем накопленные объемы плановой помощи, которые мы восстановили некоторое время назад. И все мероприятия мы проводим с учетом того, что плановую высокотехнологичную помощь нужно продолжать оказывать, - рассказал заместитель губернатора Павел Креков.

До девятого октября областной Минздрав планирует развернуть 1 756 коек в медучреждениях региона. Публикуем список медицинских организаций, в которых перепрофилируют места для лечения пациентов с COVID-19, пневмониями и тяжелыми ОРВИ:

Карпинская ЦРБ – 20 коек;

Серовская ГБ – 95 коек;

Санатории Руш (Нижний Тагил) – 50 коек;

Психиатрическая больница №7 (Нижний Тагил) – 100 коек;

Ачитская ЦРБ – 20 коек;

Артинская ЦРБ – 26 коек;

Верхнепышминская ЦГБ – 42 койки;

Ревдинская ГБ – 150 коек;

Артемовская ЦРБ – 20 коек;

Санаторий «Липовка» (Реж) – 100 коек;

ГБ Асбеста – 20 коек;

Психиатическая больница №6 (Екатеринбург) – 100 коек;

Госпиталь ветеранов войн – 658 коек;

ЦГКБ №6 – 185 коек;

Центр реабилитации «Озеро Чусовское» - 170 коек.

Также рассматривается вопрос возобновления мест для временного пребывания людей с легкой или бессимптомной формами течения болезни. В опрештабе также напомнили, что в конце сентября были перепрофилированы койки в ЦГКБ №6, ЦГБ№3, ГКБ№14 Екатеринбурга, в Серовской городской больнице. С 1 октября в режим инфекционного госпиталя вновь переведена Сысертская ЦРБ.