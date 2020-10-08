Поиски идут почти неделю: у бывшего журналиста «КП-Екатеринбург» пропал отец

Фото: "Лиза Алерт"

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» разместили ориентировку о поиске 60-летнего Валова Валерия Федоровича. Разыскивает мужчину его сын – бывший журналист «КП-Екатеринбург» Анатолий Валов. Валерий Федорович пропал 2 октября в Сухом Логу.

Как рассказал Анатолий Валов, его отец рано утром уехал с работы и перестал отвечать на звонки. Известно, что Валерий Федорович может передвигаться на синем автомобиле «Jeep Renegade».Спустя два дня после пропажи его видели на заправке в районе Златоуста. После этого о его местонахождении ничего не известно.

Приметы:

Рост: 176 см.

Телосложение: нормальное

Цвет глаз: карие

Волосы: русые с проседью

Был одет: темно-синяя ветровка, черные джинсы, ботинки.

Особые приметы: носит очки.

Если вы знаете, где может находиться Валов Валерий Федорович, сообщите инфоргу поиска отряда «Лиза Алерт» Ольге по телефону 8-953-606-98-87 или по телефонам указанным в ориентировке.