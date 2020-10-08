В Екатеринбурге завершились поиски 15-летней школьницы

Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полицейские завершили поиски 15-летней Анастасии Платоновой, которая пропала еще три дня назад. 6 октября за помощью обратилась бабушка девочки, которая рассказала, что 5 октября ее внучка ушла из дома на учебу, но так и не вернулась домой.

- На розыск пропавшей был ориентирован личный состав территориальных органов внутренних дел города, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

7 октября девушку отыскали и доставили в полицию для разбирательств. К счастью, она не пострадала. Инспекторы ПДН провели с ней профилактическую беседу, чтобы впредь она не сбегала из дома. При этом подросток уже неоднократно уходила из дома. Воспитывается она бабушкой.

- Материалы по данному факту направлены в территориальную комиссию ПДН Орджоникидзевского района для принятия соответствующих профилактических мер, - добавили в полиции.