В Екатеринбурге ищут 15-летнюю девочку в кадетской форме

Фото: поисковый отряд "Прорыв"

В Екатеринбурге волонтеры организовали поиск 15-летней Платоновой Анастасии. Девочки нет дома уже сутки. Вчера она уехала из дома на Уралмаше на учебу и обратно не вернулась. Как рассказали в поисковом отряде «Прорыв», школьница на момент пропажи была одета в кадетскую форму.

Приметы:

Рост: 163 см.

Телосложение: среднее.

Цвет волос: русые средней длинны.

Цвет глаз: серые.

На момент пропажи была одета: кадетская форма ( пилотка, чёрный бушлат, зелёная рубашка, черные брюки с синими лампасами).

С собой: чёрная спортивная кофта, серые спортивные брюки, синие кроссовки.

Если вы знаете, где может находиться Платонова Анастасия, сообщите заместителю руководителя поискового отряда «Прорыв» Екатерине: +7 932 120-99-17 или в полицию.