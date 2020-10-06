Мэрия опубликовала проект застройки берега Шарташа

Вид на участок с северо-западной стороны Фото: проектная документация

На сайте мэрии Екатеринбурга опубликовали проект застройки берега Шарташа. Коттеджный поселок «Золотой камень» планируют построить на улице Изоплитной. Согласно проекту в северной части застройки планируется разместить таунхаусы на восемь квартир. В остальной части запроектированы участки с индивидуальными жилыми домами. Всего на территории планируется разместить 30 коттеджей. Общая площадь проектирования составила 8,5 гектаров.

Всего в поселке, по замыслу авторов проекта, должны проживать 288 человек. В документах отмечается, что хранение автотранспорта жителями комплексной жилой застройки планируется на собственных приусадебных участках, но проектом предусмотрены и гостевые парковки.

Вид на участок с юго-западной стороны Фото: проектная документация

Напомним, что проект еще должен пройти общественные обсуждения. Они продлятся до 27 октября. Экспозицию проекта можно будет посмотреть на сайте и в здании администрации с 6 по 19 октября.