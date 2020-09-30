В Екатеринбурге не нашли новой площадки для зоопарка

Территорию в Новокольцовском районе, на которой изначально хотели его располагать, отдали под Универсиаду-2023 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге пока нет свободной площадки, на которой можно было бы построить новый зоопарк и перенести старый из центра города. Напомним, разговоры об обновлении площадки ходят уже несколько лет.

Изначально предполагалось, что вторая очередь зоопарка будет построена в микрорайоне Новокольцовский, который планируют построить к 2023 году. Однако из-за Универсиады, которая пройдет в это же время, планы по использованию территории изменились. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

- Специалистами был проведен анализ территории муниципального образования в целях подбора земельных участков в соответствии требованиями к выбору места для строительства нового зоопарка, в результате которого выявлено, что земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, пригодные для размещения зоопарка, в настоящее время отсутствуют, - отметили в мэрии.