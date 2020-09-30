В Екатеринбурге дорожники закатали гранитную брусчатку в асфальт

Фото: Владимир Злоказов в Facebook

В Екатеринбурге, на проспекте Ленина, дорожники закатали гранитную брусчатку в асфальт. Об этом на своей странице в Facebook рассказал городской урбанист Владимир Злоказов.

- Зачем укладывать на главной улице дорогостоящий колотый гранит? Чтобы потом закатать его в асфальт, - написал он.

Брусчатка появилась на перекрестке улиц Ленина – Хохрякова в 2017 году, но гранит уложили не ровно. Чтобы это исправить, по словам урбаниста, нужно было его просто переложить, а не закатывать сверху в асфальт.