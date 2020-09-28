Поймали с поличным: в Екатеринбурге полиции задержала женщину с наркотиками

Сейчас женщина находится под стражей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция Екатеринбурга задержала сбытчицу наркотиков. При себе у 40-летней женщины был сверток синтетического вещества массой больше 52 граммов.

Подозреваемую поймали у дома 50/1 по улице 22-го Партсъезда вечером 26 сентября. По данным пресс-группы УМВД по Екатеринбургу, женщина собиралась оставить «закладку».

- Задержанную доставили в территориальный ОВД для разбирательств и установления личности. Ей оказалась безработная и ранее не судимая местная жительница. Как установили сотрудники полиции, подозреваемая планировала распространять наркотики в различных адресах в Орджоникидзевском районе путем так называемых «закладок», однако совершить задуманное ей не удалось, так как в момент попытки сбыта она была задержана стражами правопорядка, - рассказали в ведомстве.

Сейчас женщина находится под стражей. Теперь ей грозит уголовная статья за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере.