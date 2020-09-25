В Екатеринбурге двум горнякам задолжали 340 тысяч Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прокуратура провела проверку о том, как соблюдается трудовое законодательство на предприятии «Горняк». Оно зарегистрировано в Ростовской области. После проверки оказалось, что с сентября по декабрь 2019 года и с ноября 2019 по март 2020 года организация задолжала двум своим работниками больше 340 тысяч рублей.

- С одним из сотрудников, перед которым образовалась задолженность, на момент увольнения работодателем не произведен окончательный расчет, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Однако деньги у предприятия были. В итоге, следователи завели уголовное дело. Расследование продолжается.