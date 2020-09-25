Уралец лишился мастерской и инструментов из-за долгов в три миллиона Фото: Алексей БУЛАТОВ

У жителя Белоярского района Свердловской области судебные пристав арестовали помещение мастерской площадью 438 «квадратов» и несколько инструментов из-за долгов больше 2,8 миллионов рублей.

- Должник уведомлен надлежащим образом о возбуждении исполнительного производства, однако погашать задолженность не спешил, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – Тогда, судебным приставом – исполнителем был совершен выезд в адрес должника, где был составлен акт описи и ареста имущества, а именно промышленного помещения, которое было оставлено на ответственное хранение должнику без права пользования.

Кроме того, приставы также арестовали оборудование лазерной сварки. Должника предупредили, что, если он вовремя не оплатит долг, все арестованные вещи пустят с молотка.