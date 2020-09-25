Ночуют в подъездах домов: в Нижнем Тагиле ищут двух друзей-школьников

Александр Лаптев (справа) и Владимир Молодых (слева). Фото: пресс-служба полиции Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле полиция разыскивает двух 14-летних школьников: Александра Лаптева и Владимира Молодых. Подростки пропали после того, как ушли из школы 22 сентября. Их видели в нескольких местах на Вагонке.

- У Александра есть сотовый телефон, но он отключен. Оба подростка состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних больше двух лет – за самовольные уходы, - рассказали в пресс-службе полиции Нижнего Тагила. – Постоянно уходят вместе, ночуют в подъездах домов. В настоящее время на розыск ориентированы дежурные наряды, проверяются места концентрации подростков.

Приметы Александра Лаптева: рост около 155 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза.

Особые приметы: картавит, правый глаз косит.

Был одет: в красную куртку с синим по бокам, черные джогеры, черные кроссовки и черную шапку.

Приметы Владимира Молодых: худощавое телосложение, около 152 сантиметров, серые глаза, светлые волосы.

Особые приметы: заикается.

Был одет: в черную удлиненную болоньевую куртку с синим по бокам, есть капюшон, черные джогеры, черные кроссовки и черная кепка с надписью «Хонда» на козырьке.

Оба подростка носят стрижку с челкой набок, у каждого с собой черный школьный рюкзак.

Если вы вдруг видели школьников или знаете, где они могут быть, сообщите об этом в полицию по телефонам: 8 (3435)97-68-02, либо позвонить на линию 02.