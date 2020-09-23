Власти Екатеринбурга закупят еще 58 новых автобусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» появятся еще 58 новых автобусов. Глава города Александр Высокинский уже подал заявку на 2021 год. Об этом на радио «КП-Екатеринбург» рассказал заместитель мэра по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов.

Кроме того, до 1 ноября этого года в город поступят 57 автобусов «НефАЗ».

- Из бюджета города за них будет заплачено всего 20% от стоимости контракта. 60% - это средства федерального бюджета, и 20% - областного, - рассказал Алексей Бубнов. – Эти автобусы начнут работать на магистральных маршрутах №12, №25 и №50, и когда это произойдет, мы планируем сократить интервалы движения до 5-7 минут.

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