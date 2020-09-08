Единый проездной за 1500 рублей, трамвай до Академического и экспресс-автобус до Компрессорного: как изменится общественный транспорт Екатеринбурга

Власти города планируют заключать контракты с компаниями-перевозчиками, чтобы автобусы не гонялись за пассажирами, а ездили согласно расписанию. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Екатеринбурга вновь решила внести большие изменения в работу общественного транспорта города. Правда, ее сотрудники отмечают, что в этот раз речь идет «не о революции, как в 2017-м хотели сделать, а об эволюции». Если три года назад речь шла о резком исчезновении из города 112 маршрутов (от этих планов впоследствии мэрия отказалась, - Ред.), то сейчас в городской администрации больше говорят о том, как повысить качество транспортного обслуживания.

- С 2019 года мы проводили исследование транспортной системы города, состояние пассажиропотока, - говорит Алексей Бубнов, заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии. - Были разработаны этапы реконструкции транспортной инфраструктуры и мероприятия по обновлению парка. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» мы уже выиграли конкурс и заключили контракт на поставку 57 газомоторных автобусов для Гортранса. В октябре они выйдут на маршруты №21,25 и 50. Интервал движения составит от 5 до 7 минут.

По Единому проездному, который может появиться в 2021 году, в течение 90 минут после оплаты проезда можно сколько угодно раз пересаживаться в другой транспорт. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЗА ОПОЗДАНИЕ АВТОБУСА - ШТРАФ

Одно из ключевых изменений – город будет заключать с компаниями-перевозчиками контракты на транспортную работу. По ним эффективность будет высчитываться не из того, сколько пассажиров перевезла компания, а из того, насколько качественно она это сделала.

- То есть перевозчику оплачивают за сам факт выполнения рейсов с надлежащим качеством и по расписанию, - объяснил Павел Чистяков, вице-президент «Центра экономики инфраструктуры», разрабатывавшего проект. - Если в автобусе не работает кондиционер, если автобус приехал на 15 минут позже расписания, то компанию будут штрафовать. Это совершенно другие стимулы для перевозчиков – выполнять работу качественно. И также на перевозчиках будет обязанность содержать транспорт в исправном состоянии.

Также в Екатеринбурге будет создан Единый центр управления перевозками, который будет контролировать всю работу маршрутной сети. По задумке, это позволит общественному транспорту легче адаптироваться к изменениям на карте города – планировать новые маршруты к появившимся торговым центрам или недавно построенному микрорайону.

ПРОЕЗД ЗА 32 РУБЛЯ С ПЕРЕСАДКАМИ

Чтобы водители автобусов и троллейбусов не гоняли, пытаясь опередить друг друга и собрать всех пассажиров, власти города планируют сделать им фиксированную оплату за перевозку. Кроме того в будущем изменится режим работы светофоров. Они станут чаще зажигать «зеленый» для общественного транспорта. Затронут изменения и стоимость проезда. С 2021 года власти города планируют ввести единый билет на все виды транспорта стоимостью 1500 рублей в месяц. Стоимость одной поездки по нему составит 32 рубля, вместо текущих 26. По этому билету в течение 90 минут после оплаты проезда можно будет совершить сколько угодно бесплатных пересадок, например, с автобуса на троллейбус, или с трамвая на метро.

- 32 рубля это предельный максимальный тариф, - говорит Алексей Бубнов. - Но помимо основного стоимостью 1500 рублей в месяц, будет восемь тарифных планов. Будут проездные для студентов, для школьников, для пенсионеров... Когда мы всю линейку сформируем, мы ее презентуем.

Осенью в город должны поставить 57 новых автобусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОТ ХИММАША ДО ЦЕНТРА ЗА 12 МИНУТ

Отдельно в мэрии затронули вопрос о том, как жители удаленных районов будут добираться до центра города. По задумке, к 2023 году Академический с центром свяжет трамвайная линия, по которой доехать можно будет за 22 минуты даже в час пик. Аналогично из Компрессорного за 22 минуты можно будет добраться до центра благодаря запуску экспресс-автобуса.

- Если запустить экспресс-автобус по Кольцовскому тракту до метро Ботаническая, то скорость движения до основных рабочих мест сильно повысится, - говорит Павел Чистяков. - В год люди будут экономить несколько десятков часов жизни, которые они проводили в транспорте.

Ну а время движения на общественном транспорте от Химмаша до центра и вовсе хотят сократить до 12 минут в час пик. Для этого будут созданы выделенные полосы на улицах Белинского и Щербакова, а также в 2021 году будет введен новый маршрут по улицам Косарева и Инженерной.