В Екатеринбурге около гимназии пенсионер сбил молодую девушку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 23 сентября, в Екатеринбурге у гимназии № 94 на перекрестке улиц Энгельса и Бажова сбили 19-летнюю девушку. По словам очевидцев, за рулем автомобиля был пенсионер. На машине также видели знак «Инвалид».

- Девушка лежала на асфальте, мы дали подушку кто то одеяло, у девушки ушибы и шок. Жалко обоих, дед тоже в шоке да еще и после инсульта вëз не ходячую супругу. Как не смотри ситуация с обоих сторон ужасна! - рассказал в сообществе «Инцидент Екатеринбург» Алексей Машкин, который стал очевидцем ДТП.

Информацию «КП-Екатеринбург» подтвердили в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. Там нам рассказали, что девушку госпитализировали в горбольницу №23. Пока что о ее состоянии ничего не известно, но нам обещали позже рассказать подробности.