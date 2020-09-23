В Академическом двое детей закидали иномарку булыжниками

Дети атаковали припаркованный на Павла Шаманова Toyota Rav-4. Фото: скриншот видео

Шалость маленьких детей в Академическом стала причиной повреждения машины. Двое мальчиков закидали булыжниками иномарку, припаркованную во дворе дома на Павла Шаманова,7.

Разыгравшиеся дети могли повредить и другие машины, если бы их не остановила подоспевшая охрана района.

- Не допустить порчи чужого имущества на придомовой территории и найти родителей малолетних метателей камней в чужие автомобили в минувшие выходные смогли сотрудники службы безопасности нашего района, - рассказали в УК «Академический».

Группа быстрого реагирования задержала юных метателей камней прямо на месте «преступления» и сумела установить их место жительства. Отвечать за необдуманное поведение своих отпрысков придется родителям. Владельцы машин уже получили видео с камер наблюдения и собираются обратиться в полицию.

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