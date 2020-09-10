Огненное видео: в Академическом маленькие факиры едва не спалили подъезд в многоэтажке

Дети пытались потушить пламя и дули на огонь. Фото: скриншот видео УК "Академический"

В Екатеринбурге двое детишек едва не устроили пожар в высотке на Рябинина,21.

Поступок юных пироманов сняла камера видеонаблюдения. На кадрах видно, как сначала двое школьников крутятся у почтовых ящиков, затем один из них поджигают бумагу и бросает её в коробку.

Бумага моментально вспыхнула. Испугавшись, ребята стали пытаться ее потушить и начали дуть на пламя. Но огонь начал разгораться все сильнее. В итоге школьники попросту сбежали.

Как рассказали в УК «Академический», после этого юные пироманы около получаса гуляли вокруг дома и только после этого решили вернуться в свои квартиры.

- Дежурные операторы быстро установили место проживания маленьких факиров и контакты их родителей. Примечательно, что одна из родительниц при встрече с ГБР заявила, что у неё лишь один ребенок и он ещё младенец и потому ничего поджечь не мог, - уточнили в УК «Академический». - Впрочем, открестившаяся от старшего сына женщина, затем взяла свои слова обратно.

К счастью, пожара удалось избежать. Зато последствия возгорания добавили работы клининговой службе. Ее сотрудникам пришлось отмывать закопченные пол, стены и почтовые ящики. Но окончательно устранять следы возгорания, видимо, придется малярам, отметили в УК.

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