В Екатеринбурге за четыре миллиона отреставрируют фасад Оперного театра Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге Театр оперы и балета ждет капитальный ремонт. Согласно документации, опубликованной на портале госзакупок, в нем должны отремонтировать фасад здания. Стоимость работ – почти четыре миллиона рублей. Выполнять их будет ООО «Реставратор».

Согласно документам, подрядчик до 30 ноября должен будет разработать проектно-сметную документацию, а до 15 декабря – пройти все экспертизы и получить положительное заключение, после чего приступить непосредственно к реставрации.