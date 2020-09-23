Выскочил из-за машин: в Екатеринбурге автоледи сбила мальчика на велосипеде

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Минувшим вечером, 22 сентября, в Екатеринбурге произошло серьезное ДТП, в котором пострадал маленький ребенок. По предварительным данным, водитель иномарки Opel, двигаясь по главной дороге, сбил девятилетнего мальчика на велосипеде, который переезжал дорогу слева направо. Удар был такой сильный, что ребенка отбросило на проезжавшую по встречке Toyota.

В итоге, мальчика с сотрясением головного мозга и ушибами госпитализировали в детскую больницу.

- Машиной Opel управляла 37-летняя женщина, стаж которой 17 лет. Она пояснила, что во время движения неожиданно из-за стоящих слева в пробке машин выехал мальчик на велосипеде. Она экстренно затормозила, но наезда избежать не удалось, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Мама мальчика рассказала, что ее сын отправился покататься с другом, рядом с домом. При этом она постоянно напоминала ему о правилах ПДД. Почему он в этот раз их нарушил, она объяснить не смогла.

Причина ДТП будет выяснена в ходе дознания. Госавтоинспекция еще раз напоминает о том, что необходимо неукоснительно соблюдать ПДД – как водителям, так и пешеходам.

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