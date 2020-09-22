В Екатеринбурге монтажник сорвался со строительных лесов

Мужчина упал с высоты около 4 метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на улица Посадская сегодня произошел несчастный случай. Со строительных лесов ТЦ Универбыт во время подготовки к монтажным работам сорвался сотрудник ООО СТК МТ «Электро». Монтажник упал с высоты около четырех метров. С тяжелой травмой головы его госпитализировали в больницу. Как рассказали в прокуратуре, инцидент произошел из-за несоблюдения техники безопасности. Ведомство организовало проверку.

- В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране труда. Будет установлено, действительно ли пострадавший является работником вышеуказанного предприятия, будут затребованы документы для установления ответственного на данном предприятии лица за соблюдение техники безопасности, - рассказали в прокуратуре.

Напомним, что сегодня в Екатеринбурге при работах по возведению дома в Академическом погиб рабочий. Он сорвался с восьмого этажа. По факту ЧП проверку проводят следователи.