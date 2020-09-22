В Академическом строитель сорвался с восьмого этажа и погиб

Гибель рабочего произошла при строительстве дома на улице Амундсена Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге при работах по возведению дома в Академическом погиб рабочий. Все произошло на одном из строительных объектов на улице Амундсена. Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в медицинских кругах, строитель сорвался с 8-го этажа. Погибшим оказался гражданин Таджикистана, который приехал в Россию на заработки.

- Он производил демонтаж опалубки на восьмом этаже, но сорвался и упал вниз. У него были диагностированы черепно-мозговая травма, перелом шейного отдела позвоночника, перелом грудной клетки, а также множественные переломы ребер, - уточнил наш собеседник.

Информацию о гибели строителя подтвердили в пресс-службе регионального Следственного комитета. Там рассказали, что сейчас следователи из Ленинского отдела СКР по Екатеринбургу проводят проверку по факту ЧП.

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