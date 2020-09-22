Ленин застрелил Николая II, а княжна сбежала в США: как американцы сняли худший фильм о царской семье

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В соцсетях не утихают обсуждения американского фильма «Анастасия», который рассказывает вымышленную историю последней царской семьи. По сюжету, четвертая дочь Николая II попадает в будущее, где прячется от большевиков. При этом в картине показано, как Ленин лично застрелил царя. А княжна Анастасия в итоге мигрирует в США.

Реакция российского императорского дома не заставила себя долго ждать.

- Конечно, это отвратительно, когда судьба замученного человека используется для издевательского и насмешливого произведения. Но предавать слишком большое значение этому не стоит. Таким образом, мы лишь в очередной раз пиарим низкопробным и ничтожным вещам. Это просто попытка привлечь лишнее внимание. Такие фильмы хотят шокировать публику и вызвать дополнительный интерес. Такая же история была вокруг фильма «Матильда». Люди думали, что борются с кощунством, а наоборот поддерживали его. Мы заранее знаем, что такие фильмы дрянь. Нужно стараться их игнорировать. А фильм про княжну Анастасию просто дешевка, - рассказал «Комсомолке» директор канцелярии императорского дома Андрей Закатов.

СКАЗАНО

Оксана ИВАНОВА, православная активистка:

- Убийство семьи Романовых не закрытая страница истории, поэтому эта тема поднимается вновь и вновь в самых неожиданных ракурсах. По большому счету, это хорошо, так как следует, наконец, определиться, кто для нас последние Романовы. Верующие Екатеринбурга вынуждены одновременно почитать царскую семью, но при этом ходить по улицам, названных в честь их убийц. Более того, наш регион носит имя человека, связанного с их убийством. Получается, что у нас не хватает собственных сил разрешить эту трагедию, закончить ее, даже в топонимике она продолжается до сих пор. Тогда нечего удивляться, что другие пытаются предложить свои версии этой истории. Пытаются предложить свои интерпретации этой истории и предложить свои варианты ее хэппи-энд окончания. Лучше бы, конечно, нам самим осмыслить трагический конец святых царственных страстотерпцев и реализовать это осмысление хотя бы в переименовании Свердловской области.