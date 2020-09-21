В Нижнем Тагиле у вокзала сгорел пассажирский автобус

Фото: сообщество "Инцидент Нижний Тагил"

Минувшим вечером, 21 сентября, в Нижнем Тагиле произошло серьезное ЧП – прямо у железнодорожного вокзала вспыхнут пассажирский автобус «ПАЗ». Фотографиями происшествия поделились подписчики сообщества «Инцидент Нижний Тагил». Судя по фотографиям, тушить транспорт выезжали порядка 5-7 спасателей МЧС.

Накануне мы также рассказывали про еще один пожар с автомобилем – на трассе между Нижним Тагилом и Невьянском вспыхнула «Газель», прямо на полном ходу. В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что к ним информация о горящей на трассе фуре не поступала.

Фото: сообщество "Инцидент Нижний Тагил"

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