В Нижнем Тагиле у вокзала сгорел пассажирский автобус

Фото: сообщество "Инцидент Нижний Тагил"
Минувшим вечером, 21 сентября, в Нижнем Тагиле произошло серьезное ЧП – прямо у железнодорожного вокзала вспыхнут пассажирский автобус «ПАЗ». Фотографиями происшествия поделились подписчики сообщества «Инцидент Нижний Тагил». Судя по фотографиям, тушить транспорт выезжали порядка 5-7 спасателей МЧС.
Накануне мы также рассказывали про еще один пожар с автомобилем – на трассе между Нижним Тагилом и Невьянском вспыхнула «Газель», прямо на полном ходу. В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что к ним информация о горящей на трассе фуре не поступала.
Фото: сообщество "Инцидент Нижний Тагил"
К ЧИТАТЕЛЮ
Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».
Телефон редакции: (343) 237-25-51
WhatsApp: +7(912) 050-91-07
Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru