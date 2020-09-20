Видно издалека: на Серовском тракте загорелась фура

Пламенем объята кабина большегруза. Фото: сриншот видео

Сегодня на Серовском тракте загорелась фура. Как пишут пользователи в группе «Инцидент-Екатеринбург», ЧП произошло примерно в час дня на участке между Нижним Тагилом и Невьянском.

В УГИБДД по Свердловской области рассказали, что к ним информация о горящей на трассе фуре пока не поступала.

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