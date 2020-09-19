Будьте осторожны: уральские синоптики снова обещают ливни

На Средний Урал идет непогода Фото: Евгения ГУСЕВА

По данным синоптиков, 20 сентября в Свердловской области ожидаются сильные дожди и ветер с порывами до 15 м/сек. В связи с этим спасатели МЧС решили еще раз напомнить о правилах поведения во время непогоды.

Во-первых, находясь в здании, закройте все окна и двери. И проверьте, насколько хорошо они закрыты. Во время сильного дождя возможно осложнение пожароопасной обстановки, а потому будьте очень внимательны и не нарушайте требования пожарной безопасности.

Во-вторых, если сильный ветер застал вас на улице, держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, ЛЭП и деревьев. Кроме того, опасность могут представлять кровля и стекла, сорванные ветром. Поэтому не подходите близко к строящимся или ремонтируемым зданиям.

В-третьих, если непогода подкараулила вас во время движения на автомобиле, будьте очень осторожны, соблюдайте дистанцию и скоростной режим, а также избегайте резких маневров. Не паркуйте машину рядом с деревьями и рекламными щитами.

Если вдруг произошло ЧП, сразу же звоните спасателям по телефонам: 112 или 101.