В Кольцово состоялся первый рейс Red Wings

Фото: пресс-служба аэропорта Кольцово

Минувшим днем, 15 сентября, в международном аэропорту Кольцово состоялся первый рейс авиакомпании Red Wings. Самолет Sukhoi Superjet 100 с 66-ю пассажирами на борту вылетел из Екатеринбурга в Саратов в 14:50 по местному времени. Напомним, авиакомпания только-только зашла в Кольцово.

- Прямые рейсы в Саратов будут выполняться трижды в неделю по вторникам, четвергам и субботам с вылетом из Екатеринбурга в 14:50 местного времени, - рассказали в пресс-службе Кольцово. – Общее время в пути составит два часа.

Кроме Саратова, на этой неделе авиакомпания начнет полеты в Волгоград (с 16 сентября) и в Нижний Новгород (с 18 сентября). Полеты будут осуществляться четыре раза в неделю. Кроме того, в планах у Red Wings – расширить сеть полетов до 34 направлений в 2021 году.