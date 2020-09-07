В Кольцово запускают полеты в Саратов, Нижний Новгород и Волгоград Фото: Алексей БУЛАТОВ

Международный аэропорт Кольцово запускает полеты на три новых направления – в Саратов, Нижний Новгород и Волгоград. Их начинает авиакомпания Red Wings на самолетах Sukhoi Superjet 100 вместимостью до 100 человек.

Рейсы в Саратов будут выполняться с 15 сентября три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Из Екатеринбурга самолет отправится в 15:50, из Саратова – в 16:55 по местному времени. В пути придется провести два часа.

Рейсы в Нижний Новгород запланированы с 18 сентября четыре раза в неделю: по понедельникам, средам и четвергам в 06:30, по пятницам – в 22:15 из Кольцово. Из аэропорта Стригино – по понедельникам, средам и четвергам в 08:25, по пятницам – в 23:50 по местному времени. Полет составит два часа.

Рейсы в Волгоград запланированы с 16 сентября также четыре раза в неделю: по понедельникам и пятницам в 13:20, по средам и воскресеньям – в 21:20 из Екатеринбурга. В обратную сторону – по понедельникам и пятницам в 16:40, по средам и воскресеньям в 23:50. В пути придется провести 2 часа 30 минут.