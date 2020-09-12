Убийце 18-летнего парня, тело которого нашли ночью в центре Екатеринбурга, грозит 15 лет лишения свободы

Всех кто знает что-либо о местонахождении подозреваемого следователи просят обратиться в отдел полиции №5 Екатеринбурга. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Делом об убийстве 18-летнего парня в центре Екатеринбурга, которое произошло минувшей ночью, занялся Следственный комитет России. Они возбудили уголовное дело по статье «убийство». По ней виновному грозит до 15 лет лишения свободы.

- В настоящее время сотрудниками следственного комитета и полиции выполняется комплекс неотложных мероприятий по раскрытию преступления «по горячим следам» и задержанию подозреваемого, проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, - уточняют в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. - Выполняются иные мероприятия по сбору доказательств.

Убийство произошло рядом с перекрестком улиц Вайнера-Малышева, около бара «Американка». По данным полиции, погибшему 18 лет, его фамилия Горбунов и ранее он был судим за грабеж. В ходе драки ему нанесли больше 10 ранений колюще-режущим предметом.

Всех, кто что-либо знает об обстоятельства убийства или местонахождении убийцы, следователи просят обратиться в отдел полиции №5.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«На теле больше 10 ранений»: в центре Екатеринбурга убили 18-летнего парня

Полиция Екатеринбурга разбирается в обстоятельствах убийства, которое случилось минувшей ночью в самом центре Екатеринбурга. (Подробнее)