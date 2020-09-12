«На теле больше 10 ранений»: в центре Екатеринбурга убили 18-летнего парня

По данным полиции, пострадавшему нанесли несколько ранений колюще-режущим предметом. Архивный снимок. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция Екатеринбурга разбирается в обстоятельствах убийства, которое случилось минувшей ночью в самом центре Екатеринбурга. Как поясняют в областном полицейском главке, рядом с баром «Американка», что на перекрестке улицы Малышева и пешеходной улицы Вайнера произошло нападение на 18-летнего молодого человека.

- Тревожное сообщение об этом поступило в дежурную часть отдела полиции №5 от единой диспетчерской службы, в которую обратились граждане, - уточняет Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - На указанный адрес выезжала следственно-оперативная группа территориального ОВД. На теле погибшего сотрудники полиции обнаружили порядка десяти ранений колюще-режущим предметом.

По данным полиции, рядом с баром произошла «обоюдная драка», в ходе которой 18-летнего парня и ранили несколько раз.

- Личность скончавшегося мужчины была установлена оперуполномоченными уголовного розыска — это гражданин 2002 года рождения по фамилии Горбунов, проживавший в Орджоникидзевском районе. Ранее он был судим по статьей 161 УК РФ — грабеж, - добавляет Валерий Горелых. - Сыщики устанавливают возможных очевидцев и свидетелей, проверяют наличие видеокамер на ближайших строениях.

Материалы дела переданы в Следственный комитет.

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