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В Екатеринбурге грабитель с ножом напал на 17-летнюю девушку

Она выжила, но находится в тяжелом состоянии в больнице
Мария ТрапезниковаМария Трапезникова
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Подозреваемого сейчас ищет полиция

Подозреваемого сейчас ищет полиция

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 8 сентября в Екатеринбурге произошло ЧП – в доме на улице Соболева, 21/1, в подъезде, на 17-летнюю девушку с ножом напал грабитель. Лезвие он вонзил прямо ей в спину. Она в тот момент ждала лифт.

Девушка выжила, ее экстренно госпитализировали в больницу №9, где она находится до сих пор. Состояние ее плохое. А в полиции уже начали разыскивать подозреваемого.

- Сотрудниками ОП 8 УМВД России по Екатеринбургу проводится комплекс необходимых мероприятий по раскрытию данного преступления, - рассказали в пресс-группе «КП-Екатеринбург» УМВД по Екатеринбургу.

ЧП