В Екатеринбурге грабитель с ножом напал на 17-летнюю девушку

Подозреваемого сейчас ищет полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 8 сентября в Екатеринбурге произошло ЧП – в доме на улице Соболева, 21/1, в подъезде, на 17-летнюю девушку с ножом напал грабитель. Лезвие он вонзил прямо ей в спину. Она в тот момент ждала лифт.

Девушка выжила, ее экстренно госпитализировали в больницу №9, где она находится до сих пор. Состояние ее плохое. А в полиции уже начали разыскивать подозреваемого.

- Сотрудниками ОП 8 УМВД России по Екатеринбургу проводится комплекс необходимых мероприятий по раскрытию данного преступления, - рассказали в пресс-группе «КП-Екатеринбург» УМВД по Екатеринбургу.