В полиции раскрыли личность хулигана, прикованного наручниками к зданию ФСБ в Екатеринбурге

Из отделения полиции мужчину заберут медики Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сегодня вечером, 7 сентября силовики приковали наручниками мужчину, который буянил и стучал в дверь здания ФСБ на Ленина, 17 А. В полиции раскрыли личность хулигана. Им оказался 34-летний екатеринбуржец, который злоупотребляет алкоголем и не в первый раз нарушает спокойствие горожан.

- Личность мужчины сыщики уголовного розыска уже установили, это местный житель по фамилии Гирин 1986 года рождения, проживающий в одной из квартир на проспекте Ленина. Сотрудники ОП № 9 опросили его с целью выяснить, зачем ему срочно понадобилось здание контрразведки, - рассказал глава пресс-службы областного главка Валерий Горелых. - Как я и предполагал изначально, мужчина состоит на официальном учете у соответствующих медиков. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественных местах. Кроме того, и по месту жительства к нему ранее стражи порядка выезжали по просьбе его родственников, которые подавали на него жалобы из-за неадекватного поведения.

По его словам, возле места, где задержали мужчину, нашли опустошенную бутылку из-под спиртного - то есть екатеринбуржец решил совершить попытку проникнуть в здание ФСБ в нетрезвом состоянии. Кроме того, он так сильно хотел, чтобы ему открыли двери, что стучась в дверь до крови разбил себе кулаки.

Напомним, что хулигана доставили в отдел полиции. Позже туда вызвали бригаду скорой помощи, которая доставит мужчину в медучреждение для прохождения курса лечения.

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