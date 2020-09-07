«Дергал дверь и что-то кричал»: в Екатеринбурге хулигана приковали наручниками к зданию ФСБ

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В Екатеринбурге сегодня вечером, 7 сентября сотрудники полиции приковали наручниками мужчину, который пытался проникнуть в здание ФСБ на Ленина, 17 А. Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, силовикам пришлось задержать хулигана, чтобы он сгоряча не натворил чего-то более криминального.

- Гражданин пытался проникнуть в здание наших коллег из военной контрразведки. Мужчина дергал дверь и что-то кричал, судя по словам тех, кто находился в эпицентре событий. Попасть внутрь ему не удалось, так как дверь имеет электронный замок. Для его открытия необходим электронный ключ, которого, естественно, у нарушителя спокойствия не было, - рассказал Валерий Горелых.

Мужчину доставили в отдел полиции. Сейчас его допрашивают сыщики уголовного розыска, которые выясняют причину такого поведения. На хулигана могут завести уголовное дело.